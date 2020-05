BILA JE PRIKOVANA ZA KREVET, A ON JE STREPEO ŠTA ĆE LEKARI DALJE S NJIM: Evo kroz kakve su sve agonije zbog bolesti prošle naše poznate ličnosti

Brojne poznate ličnosti doživele su pravu dramu kada im se zdravlje pogoršalo, a o neprijatnim iskustvima progovorili su javno.

Pevačica Ivana Peters pre nekoliko godina doživela je srčani udar, pa istakla da se oseća jačom zbog onoga što ju je zadesilo.

- Nisam toliko hrabra koliko se čini, samo sam prošla nešto što je ostalo iza mene i zbog toga se osećam jačom. Ali nisam toliko hrabra da idem u liniji s preprekama. Ja sam kao i svi ostali, volim da izbegnem probleme, volim da se ne suočim sa njima, da idem linijom manjeg otpora. Retko ko ima takvu snagu da se posle više takvih životnih situacija suoči čelom u čelo. Ne idem na redovne kontrole. Ono što redovno radim to je da proveravam krvnu sliku, redovno uzimam terapiju i to je ono što me drži na putu koji mi je zacrtan od tada - objasnila je jednom prilikom ona.

Sa druge strane, pevačica Zorana Pavić prošla je kroz golgotu kada je doživela srčani udar, ali tu nije bilo kraja njenom lošem stanju.

- Shvatila sam da je moj problem uzrokovan emotivnim šokom koji sam doživela i spakovala sam ga u fioku praveći se da ne postoji. Sve što mi se u prošlosti dogodilo izazvalo je ozbiljan hormonski poremećaj koji me je prikovao za krevet. Ali, to je situacija s kojim sam morala sama da se izborim. Problem je ličan i autentičan, ali nisam želela da o njemu javno govorim do danas. Možda je moja greška što nisam rekla i sprečila insinuacije. Uprkos bolesti, radila sam, samo se nisam eksponirala u javnosti.

Suzana Mančić imala je problema sa zdravljem kada je, kako se tada pisalo, zbog tableta za mršavljenje završila nenadano u bolnici.

- Uzimala sam preparat za koji sam znala da ima anfetamina, bez ikakve etikete i upozorenja. I stvarno je delovalo, a mislila sam da se to meni nikada ne može desiti, a eto meni se desilo. Jedne noći sam se probudila, puls mi je počeo da raste, da skače i ja sam na pet dana prestala da uzimam taj preparat. Prosto, organizam ti daje znake. Ali posle pet dana usred noći nisam mogla da izbrojim otkucaje srca. Bili su između 180 i 200. Ruke su mi bile ledene, završila sam u bolnici. Tada sam bila u Grčkoj, šta god da je bilo, zarekla sam se da više neću uzimati ništa za mršavljenje. Jeste da sam izgledala holivudski, ali da li treba da budem holivudski mrtva, bolje da budem balkanski živa. I sve moje prijateljice kojima sam preporučila tablete imale su iste simptome - lupanje srce i uznemirenost - kazala je jednom ona.

Bora Drljača prošle godine operisao je tumor na debelom crevu, a oporavak je nakon toga tekao kako treba. Međutim, pevač je sada, zbog novih komplikacija, pre nekoliko nedelja bio ponovo u bolnici. Kako je objasnio za jedan portal - ništa ne zna, ali postoji mogućnost da se bolest vratila. U sobi je ležao sam i čekao da lekari dođu i saopšte mu šta će dalje da rade sa njim.

Mira Škorić je čak četiri puta operisana zbog teške bolesti, a evo kako je uspela da pobedi rak i sakrije bolest od svojih najmilijih.

- Osećala sam premor i imala sam podmuklu temperaturu. Na to je trebalo da odreagujem ranije, ali nažalost, kasno sam obratila pažnju. Radila sam pod povišenom temperaturom od 37, 2. Pevala sam satima i danima i sve više se umarala i bila slabija. Imunitet mi je opao i tek kada mi je iskočila limfna žlezda na vratu iznad ključne kosti, odreagovala sam - rekla je ona svojevremeno.

Anabela Atijas je samo jedna od mnogobrojnih poznatih ličnosti koja je uspela da se izleči od raka dojke. Imala je 19 godina kada je operisala tumor, o čemu se ne libi da priča.

- U Švedskoj je zakonom propisano da žene starije od 30 godina moraju da idu na pregled, na mamografiju, a ja sam se družila sa devojkama tih godina, koje su mi pričale o tome. Tako sam jedne večeri posle povratka iz grada, dok sam se tuširala, napipala kvržicu, odmah me je uhvatila panika, probudila sam mamu, i sutra smo otišli na pregled, a u roku od dva dana su mi urađeni biopsija i operacija. Nekoliko meseci sam bila na hormonskoj terapiji, i uspešno se oporavljala jer je tumor otkriven na vreme, sve je prošlo bez posledica - rekla je pevačica jednom prilikom.

Nadi Obrić po treći put se prošle godine u avgustu vratio rak.

- Imala sam pritisak na bešiku, mislila sam ili je neka prehlada ili bakterija. Krvarila sam u mokraći, pa je ćerka primetila dok smo bile na moru zajedno. Došla sam kući i primetila isto, i odmah otišla da izvadim i krv i mokraću i sve je bilo uredno... Međutim, koga su zmije jednom ujedale i guštera se boji - ispričala je Nada i dodala da je potom kontaktirala lekara koji joj je i kućni prijatelj, koji je nakon pretraga i video tumor te joj odmah zakazao operaciju: "Imala sam sreću, nisam bila lenja. Problem je kod takvih simptoma što ljudi misle da je prehlada ili bakterija u pitanju, i da će samo proći. Prestane krvarenje, ali im se sledeće godine to isto pojavi, daju mokraću i krv na analizu i sve bude u redu, i tako posle bude kasno. Ja stalno apelujem na ljude, bolest nije sramota, to svakoga svaki dan može da stigne - ispričala je ona domaćim medijima.

Autor: D.T.