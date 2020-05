Priznanje Maje Marinković da je u "Zadruzi" imala aferu s oženjenim Janjušem pokrenula je pravu buru u javnosti, a povodom novonastalih dešavanja u Beloj kući oglasio se i njen otac Taki.

Kako je rekao u razgovoru za naš portal, osuđuje Maju zbog toga što je sebi dozvolila da se zaljubi i uplovi u romansu s čovekom koji je oženjen, ali je podržava u tome što je na kraju ipak rekla istinu.

Osuđujem svaku prevaru s oženjenim čovekom, a ja ću s njom da raščistim to sa njom kada izađe, očitaću joj lekciju. On joj je obećavao kule i gradove, lagao je, pa počeo da joj ljubomoriše... Ona nije smela da bude ona stara Maja, da ga ne bi bacala u kanal, ali je na kraju pukla i otvorila dušu, rekla istinu, pa makar i na svoju štetu. Maja vrlo dobro zna gde je i šta je - desilo se, šta da radi. Lagala je, ali ona je takva, na kraju bi uvek rekla istinu - u dahu priča Taki, koji se potom osvrnuo i na Janjušev lik i delo.

- Janjuš je nju iskorišćavao sve vreme:"Majo, ćuti, polako ćemo, samo da izguramo do kraja", a ona kada je videla da je ponižava sa drugim devojkama, pukla je sve i rekla. Ja ću da prećutim i progutam knedlu, ali neka je rekla istinu! On je oženjen, a Maja slobodna devojka... Nju baš briga. Iskoristio ju je, sputavao, kad god ustane ućutkivao... Ona više nije bila ona stara. Sve je hteo da svali na Maju, a da on izađe čist... A kada je video da ste vi sve provalili, onda je počeo da je ućutkuje, da se ograđuje, a ona više nije mogla da ćuti. On je nju ponizio, zavadio sa pola kuće, pljunuo preko stola, i šta sad hoće?! - poručio je Majin otac Taki.

Podsećamo, Maja je priznala da se više puta ljubila s Janjušem, da su bili intimni ispod pokrivača, kao i da joj je obećavao da će se razvesti od supruge Ene.

Autor: D.T.