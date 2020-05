Janjuševa žena Ena Janjušević ostala je dosledna da neće komentarisati muževljevo ponašanje i postupke u "Zadruzi", čak ni nakon što je Maja Marinković pred milionima gledalaca obelodanila da su imali ljubavnu aferu. S druge strane, o novonastaloj situaciji štošta je imao da kaže njegov kum Marko Paunović.

- Moje mišljenje je da se ova mala zaljubila, pa je u nekom trenutku pukla, nije moglada sačuva to u sebi. Ona tamo to vreme preživljava na konto njega. On se ne snalazi u toj situaciji, izgubio je kompas, šta govori... On nema dovoljno bogat vokabular da bi rečima iskazao ono što misli, to mu dosta zadaje problema, čak u dosta situacija zvuči kao da je pijan! Mislim da se sa samim sobom svađa u glavi - započeo je Paunović za Pink.rs, a potom dodao da, uprkos tome što mnoge stvari ukazuju na to da je do preljube došlo, da ipak misli da to nije istina.

- Da ima dima, verovatno da ima... A gde ima dima, ima i vatre. Videćemo šta se tu zapravo desilo, on to negira, ona tvrdi, a mi smo sličnu stvar prošli i sa Ivanom Šopić. I tada sam rekao da nema ništa od toga, niko mi nije ni verovao, pa tako je i bilo, mislim da će se ispostaviti da je i ova situacija ista. Mislim da je Marko njoj između redova ulio neku nadu što se tične spoljnjeg sveta, pa ona sad to ne može da ishendluje. On je najnezanimljiviji učesnik tamo trenutno, ovo nije čovek onaj koji je tamo ušao. Dosta ljudi mu je okrenulo leđa, niti sad zna da se šali niti da kaže nešto, zbog čega je i tamo.

Janjušev kum video se sinoć sa njegovom ženom sa kojom ipak nije pričao u onome što se desilo u "Zadruzi".

To nije tema, mi smo takav dogovor napravili od prvog dana, ma šta se dešavalo tamo. Ako ima nešto da razgovaraju tamo, razgovaraće oni međusobno, ja se u to ne mešam. Mi smo se sinoć videli, ali o tome nismo ništa pričali, to se ne komentariše, ja sam se igrao sa Krunom... Mi smo napravili takav dogovor pre nego što je on ušao u Zadrugu. Siguran sam u to da će oni imati o čemu da razgovaraju po njegovom izlasku, ali jednostavno, dok je on unutra, mi o tim stvarima ne pričamo - završava on.

Autor: D. Tanasijević