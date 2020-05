PRIČA NAJBOGATIJEG KLINCA 90-ih: "Šijan mi je davao poršea, Ćenta oružje"! Ni Džeja nije poštedeo, otkrio istinu o njegovim MILIONIMA (FOTO)

Aleksandar Mandić, sin pokojnog Milenka Mandića Mande, imao je uzbudljivo, neuobičajeno detinjstvo koje se dosta razlikovalo od njegovih vršnjaka. Ni posle mnogo godina sećanja na određene trenutke, njegovog oca i ljude koji su ih okruživali nisu izbledela, budući da u svojoj porodičnoj arhivi ima mnoštvo fotografija i video-snimaka iz tog perioda, za koje je zaslužan upravo pokojni Manda.

Kako Aleksandar kaže, njegov otac nigde nije išao bez svog fotografa, koji je beležio sve trenutke iz njegovog života.

- Moj otac je imao svog privatnog fotografa koji je išao sa njim 24 sata, slikao... Kao da je slutio! Svaki put se slikalo, snimalo... To je sve dokumentovano - započeo je priču Aleksandar, kojem će pojedine slike zauvek ostati u sećanju.

- Kažeš, na primer:"Vozio si kola sa šest godina, kao najmlađi vozač u Jugoslaviji, dobio besplatnu obuku u to doba", oni se gurkaju, kažu - nemoguće! Davao mi je, posle se i on opustio... Davao mi je svuda da vozim. To nije baš normalno, to je krivično delo - priseća se on.

Posebne emocije vežu ga za pokojnog Zorana Šijana, kom se divio.

Šijan je bio onakav kakav je bio, dečko pravi dasa, atleta, gospodin, lep ko lutka.. Kad u "Interkontinental" dođemo zadnjih godina, on je vozio nekog poršea, ne znam ni koji je model bio, imao je "Šijan" tablice. Baci mi ključeve i kaže:"Vozi", uvek mi je dao i pare... Voleo me je, uvek sam bio kratko ošišan, nosio sam pejdžer i par hiljada maraka sa sobom, ponašao se kao mali čovek. Vežu me lepe uspomene za njega jer je bio lepota za videti, a i šmeker dečko - kaže Aleksandar i dodaje:

- Imam par slika s Ćentom isto, sa oružjem isto. On me je voleo... Pio je mleko, posle treninga naruči čašu mleka, popije... Mislim da alkohol nije ni pio.

Džej je gospodin - Džej je legenda, kralj, jedan gospodin! Da je čuvao pare, imao bi 200 miliona, 300 miliona... To je mangup, to je kavaljer! Pa on je 20-30 ljudi vodio u Splendid na more, to košta po 20-30 hiljada evra. Kome Džej nije dao pare, kome nije pomogao?! Najlakše je Džeja sada napasti, kao pije, ovo ono...

Imati, pa nemati

- Ja sam prošao i onu "Dabogda imao, pa nemao" kletvu i najgore je kada ti nekom moraš da se obraćaš, pored računa od 30-40 hiljada maraka u buticima za stvari markirane i izlaske u grad od po 2-3 hiljade evra, nije ni bitno... Da ja sad dođem nekom da tražim, ali... To je život!

Autor: D.T.