E, SVAKA MU ČAST Ceci će biti puno srce kada bude saznala šta je Veljko uradio za meštane njenog rodnog Žitorađa

View this post on Instagram

Danas smo spremili 20 paketa hrane i higijenskih preparata ispomoći udruženju ratnih invalida i ratnih veterana u Zitoradji preko organizacije “Junak”. Apelujem na što više patriota da učine šta mogu da pomognu onima koju su čuvali vas i našu jedinu svetu Srpsku zemlju. Živela Srbija! 🇷🇸