Prestonički klubovi i splavovi polako, ali sigurno za svoje goste otvaraju vrata prvi put posle ukidanja vanrednog stanja zbog epidemije koronavirusa. Mnogobrojni Beograđani, među njima i dosta poznatih ličnosti, pohrlilo je u popularni "Konzulat" pre dve noći, pa tako i voditeljka Dušica Jakovljević.

Ona je pred kamerama emisije "Premijera" priznala da je imala pozitivno uzbuđenje, budući da duže od dva meseca nije izašla u grad, a otvoreno je priznala i kako usklađuje svoje obaveze s majčinskim.

- Anđela je već velika, ona završava sedmi razred i vrlo je odgovorna kada je reč o školi. Ognjen je dobio nov kompjuter i njega uglavnom zanima da mu skinem Minecraft da može da igra, on je gejmer, ali vodi računa. On je peti razred, to jeste onaj prelomni razred kada su tek izašli iz četvrtog - nema više učiteljice, ali i dalje ne shvataju šta je razredni starešina i da ih neće baš tako maziti i paziti - pojasnila je Dušica, koju već sada polako hvata euforija u vezi sa predstojećom, četvrtom sezonom "Zadruge", koju će gledaoci pratiti na jesen.

Gledala sam izjavu Željka Mitrovića koji je rekao da će "Zadruga 4" biti sačinjena od svih onih najupečatljivijih zadrugara iz prethodnih rijalitija, iz "Farme" i "Zadruge", što znači da ću ja biti voditelj te neke desete rijaliti sezone.. To mi je mnogo drago jer sam nekada samo gledala "Farmu", danas imam tu čast da vodim to - s ushićenjem priznaje Jakovljevićka.

Autor: D.T.