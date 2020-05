"AKO PRISTANETE DA RADITE ISPOD CENE..." Aleksandar Radojičić otkrio kakvo je stanje na glumačkoj sceni Srbije! O OVOME SVI ĆUTE! (FOTO)

Izneo svoje mišljenje!

Popularni mladi glumac Aleksandar Radojičić je, kao i njegove kolege, napravio pauzu u poslu zbog vanrednog stanja i situacije u zemlji. No, kako se sada stvari lagano vraćaju u normalu, on priznaje da ga to raduje.

U jednom intervjuu koji je dao, Radojičić se osvrnuo na trenutnu situaciju na polju glumačkih ostvarenja u našoj zemlji, ali i kako sve to podnose glumci.

- Drago mi je što se toliko serija snima. To je dobro za moju profesiju. Bolja je situacija za sve nas iz ovog posla. Nekako je lakše. Sa manje stresa iščekujem poziv za neki naredni projekat. Činjenica je da zbog velikog broja serija ima i onih koje nisu kvalitetne, ali izbor je veći, pa svako sebi može da nađe ono što mu se dopada. Takođe, dosta glumaca, pogotovo starijih, koji nisu imali angažmane, sada imaju priliku da ponovo zablistaju na malim ekranima - kaže on i dodaje:

- To što više radimo ne znači nužno da bolje zarađujemo. Ako pristanete da radite ispod cene, onda vam više posla ne donosi više para. Svako mora da se izbori za sebe, ali mogu da kažem da sada bolje zarađujemo. Drago mi je što sindikat glumaca vodi računa o tome da svi dramski radnici dobiju bar minimalac - zaključuje poznati glumac.

Autor: N.V.