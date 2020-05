''ONA JE STALNO U NEKOJ TEORIJI ZAVERE'' Kristijan Golubović konačno otkrio u kakvom je odnosu sa Stanijom! Dobrojevićeva ga ovako RASKRINKALA, on joj odmah uzvratio udarac! ŽESTOKO!

Čarke u emisiji ''Magazin In''!

Kristijan Golubović, prvi potvrđeni učesnik ''Zadruge 4'' tokom gostovanja u emisiji ''Magazin In'' govorio je između ostalog i o temi koja i te kako interesuje domaću javnost - u kakvom je odnosu sa Stanijom Dobrojević.

Budući da je i ona bila Sanjin današnji gost, Stanija je najpre otkrila sledeće:

- Pitala sam ga da li smo dobri u emisiji, rekao je da smo dobri. Kad ga sretnem dobri smo, van emisije nismo dobri - rekla je Stanija u ''Magazinu In'', a Kristijan je odmah uzratio udarac.

- Ona je u teoriji zavere. Bila mi je dobra drugarica u rijalitiju. Posle toga je bilo nekih nesporazuma. Nervira me to što se priča da sam joj iznudio pare, da sam je opljačkao. Daću joj pare ako zaradim u ''Zadruzi'', ali ako me zamoli - rekao je Kristijan, a na pitanje voditeljke da li Staniju svrstava u najlepše žene u Srbiji, iskoristio je priliku da je žargonski rečeno - ''spusti''.

- Nikad nije ni bila na mojoj listi najlepših žena. Ima tri žene koje su drugačije u ovoj zemlji. Ja volim nešto drugačije - rekao je Golubović i udelio komplimente voditeljki Sanji Marinković, za koju je istakao da je prirodna lepotica.

