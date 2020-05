Ovo nije očekivao!

Gostujući u emisiji ''Magazin In'' Kristijan Golubović otkrio je jedan detalj iz svog privatnog života koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. Naime, on je ispričao kako ga je napala tadašnja emotivna partnerka, baš kada je krenuo u Novi Sad da istetovira njeno ime.

Kako je rekao u ''Magazinu In'', njenom napadu prethodila je sitna svađa, a onda je dobio udarac kriglom u glavu!

- Neke sam patike vezivao, toga se sećam i gađala me kriglom pravo u glavu. Kupio sam ovalni televizor, tada je koštao 11.000 evra. Krenuo sam da istetoviram njeno ime, to me je povredilo. Ka Novom Sadu je trebalo da krenemo, ja da zapertlam pertlu, ona mi rasekla arkadu... Bilo je zameranje klasično, biće ovako, biće onako. Kod mene su tu svađe ni oko čega. Zašto je čaša ovako, a ne onako. Ja kako sam zapertlavao pertlu, samo sam je onako malo pertlom i tako. Posle sam probao da je poljubim, da je smirim... Onda sam otišao u Novi Sad i preko leđa istetovirao - Kristijan. Nećeš me, e onda zdravo - otkrio je Kristijan u ''Magazinu In'' i ostavio sve u čudu.

