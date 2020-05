JUČE JOJ UPALI U ZGRADU, VEČERAS NOVI ŠOK Kija Kockar se umalo nije srušila kad je videla šta su joj ostavili ispred vrata stana! Na pragu našla OVO

Nepoznatom počiniocu ponovo je pošlo za rukom da popularnu pevačicu ostavi bez reči.

Za razliku od prethodnog puta, kada su joj nepoznate osobe nenajavljene dolazile na vrata stana na Zvezdari, zbog čega im je žestoko odbrusila na Instagramu, Kija je ove večeri doživela prijatno iznenađenje - kada je otvorila vrata svog stana, na kućnom pragu našla je crvene ruže, posle čega je usledila javna objava i komentar.

- Ok, hvala! Nadam se da je od nekog koga znam - napisala je Kija.

Podsetimo, dan ranije osula je drvlje i kamenje na Instagramu zbog onoga što su joj tog dana priredili.

- Ne znam kako vam pada na pamet da mi dolazite na vrata stana... Sve razumem, da hoćete sliku, ali prvo, to je moje privatno vlasništvo i slobodno vreme i ne znam ko vas je uopšte pustio u zgradu. Molim vas da ne radite to. Ako me vidite na ulici, slobodno mi priđite, ali nemoj nekom više da je padalo na pamet da mi dolazi i zvoni na vrata. Dok sam studirala, non-stop sam prolazila pored Čoline kuće i sigurno mi nije palo na pamet da mu kucam na vrata! - napisala je, vidno revoltirana, Kija.

Autor: D.T.