INTRIGE CECINIH PESAMA Njen najveći hit pisan je za drugu pevačicu, a evo koji evergrin niko nije hteo da snimi osim nje!

Brojni hitovi folk zvezde Svetlane Cece Ražnatović sa sobom nose posebnu priču, a velika prekretnica u njenoj karijeri svakako je saradnja sa Marinom Tucaković, koja joj je napisala neke od najpopularnijih njenih pesama.

- Davne 1991. godine objavila sam album "Babaroga" i odlučila da napravim pauzu u karijeri od godinu dana. Tražila sam pesme koje sam osećala da mogu da postanu veliki hitovi. Želela sam da promenim tim i htela sam nešto drugačije. Imala sam viziju da pesme budu sa nekim jačim porukama. Već sam postala devojka, potpuno sam želela da moje pesme i izgleda budu drugačiji. Slušala sam ono što rade Marina i Futa. Pronalazila sam se u njenim pesmam i volim taj način pisanja i obraćanja publici. Dobila sam Marinin broj, pozvala je, bilo je neko kasno popodne, zima. Rekla sam: "Želela bih da razgovaram sa Marinom", a onda sam sa druge strane slušalice čula: "Ja sam". Rekla sam: "Ceca Veličković je kraj telefona", tad sam još imala to prezime. Imala sam svega 20 godina. Ona kaže: "Tebe čekam godinama. Imam ceo albuma za tebe". Odmah smo se dogovorile da se vidimo iste večeri. Da li verujete da su oni imali čitav album sklopljen za mene? To je album "Šta je to u mojim venama", ispričala je jednom prilikom Ceca.

Pesmu "Idi dok si mlad" je, inače, trebalo da peva Vesna Zmijanac. Međutim, osim melodije, ništa joj se nije dopadalo.

- Pravljena je za Vesnu jer je trebalo da je snimi. Međutim, nije joj se svideo tekst, ali joj se dopala melodija. Zbog svog albuma sam išla kod Marine, te mi je rekla za tu pesmu. Vesna tada nije uzela tu pesmu i ja sam je odmah na prvo slušanje prihvatila. Samo sam rekla: "To je to" - izjavila je Ceca, koja je potom otkrila da "Kukavicu", jedan od najvećih hitova u poslednjih nekoliko decenija, isprva niko nije želeo da snimi.

Radila sam jednu turneju, učestovalo je dosta mojih kolega, bilo je humanitarnog kartera, ali i takmičarskog. Karavan je putovao svuda po našim zemljama, meni je trebala nova pesma, iako mi je album već izašao, sa kojom ću se predstaviti na "Ktitor folk liga" i šta sada snimiti. Da li baladu ili nešto brže? Futa kaže imamo mi jednu pesmu, ali mnogo pevačica ju je odbilo i niko ne želi da je snimi. I naravno, Marina je tada bila u kuhinji, a to se sve dešava kod njih u stanu. Kaže mu: "Futo, nemoj to da joj sviraš, to je bezveze. Nije pesma za nju". I ja kažem: "Molim te da čujem šta ste vi to napravili, a da je tako bezveze, to ne mogu da verujem”. I on meni zapeva na gitari: "Zagrli me i pođi putem kuda idu kukavice". Rekla sam mu odmah da je to ludilo kako je pesma napisana i to je za mene ono što mi treba. Marina čuje iz kuhinje i dobacuje: "Nemoguće da ti se ovo sviđa". Futa sutradan uradi aranžman, sledećeg dana otpevam pesmu, što bi se narodski reklo, iz cuga, i postane potpuno remek-delo - ispričala je Ceca.

Godinu dana kasnije, tačnije 1994., Ceca snima album "Ja još spavam u tvojoj majici", a nešto ranije njena drugarica Slavica Tripunović Dajana objavila je numeru "Vazduh koji dišem".

- Bila sam u inostranstvu, tada su se na benziskoj stanici prodavale naše klasete. Videla sam na omotu veoma lepu devojku, kao novo lice na estradi. Želela sam da preslušam njen album. To je bila Dajana, preslušala sam, dopala mi se pesma "Vazduh koji dišem". Tražila od Marine i Fute da obradim pesmu za moj sledeći album. Pesma je postala evergrin - objasnila je folkerka.

Nekoliko pesama Cecije poklonio Dino Merlin. Numere "Beograd", "Zaboravi" uradio je upravo legendarni muzičar. Album "Fatlana ljubav" objavljen je 1995. godine četiri meseca nakon venčanja za Željka Ražnatovića Arkana i njemu je posvetila sedmi studijski album. Na ovom albumu prvi put sarađuje sa Aleksandrom Milićem Milijem, koji je radio muziku za "Idi dok si mlad".

- Za mene je Dino Merlin namenski uradio pesmu "Zaboravi" i kada mi je odsvirao tu numeru, rekao mi je da ima jednu prelepu pesmu koja je rađena za duet koji je on trebao da snimi za svoj album. Ali pošto je tada krenuo rat i on tog momenta nije mogao da peva o Beogradu, kazao mi je samo da ja imam tu emociju i poklonio mi je tu pesmu. Prebacila sam pesmu u solo izvođenje. To je cela istina - ispričala je o ovoj numeri Ceca.

Takođe, nepunih godinu dana nakon što je izašla iz pritvora, objavila je "Neću dugo" koja je bila i na njenom albumu "Gore od ljubavi". Dok je Marina pisala tekstove, Ceca je zajedno sa njom menjala ono što joj se u teksovima ne dopada.

- Volim pesme sa jakim slikama. Marina odlično piše takve pesme, te je tako sastavila i ovu. Otpevala sam je u studiju, a posebno se izdvojila od drugih i rešila sam da je posvetim deci. Asocirala me je na moj privatni život - izjavila je Ceca.

