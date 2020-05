"HRANI KERA DA TE UJEDE" Mensur ostavio Minu, Ivana Vrbaški UŽASNUTA: Moju ćerku je psihički uništio zarad plasmana!

Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić imali su, čini se, najturbulentniju vezu u "Zadruzi", a sada je njegovom odlukom na istu stavljena tačka.

Rasplet njihove ljubavne drame od kuće prati i Minina majka Ivana Vrbaški, kojoj je teško zbog svega kroz šta joj trenutno prolazi ćerka. Na naše pitanje da li je mogla da pretpostavi da će se Mensur tako lako "ohladiti" od Mine i doneti odluku da prekine njihovu vezu, Ivana kaže:

Ohladio?! Pa, zar nakon svega još neko veruje da je bio zagrejan? Šta reći, užas šta ljudi rade za plasman! Da li je ovo situacija kada učenik prevaziđe učitelja ili hrani kera da te ujede?! - šokirana je Ivana, koja za Pink.rs priznaje da je sve više ubeđena u to da se Mensur na ovaj potez odlučio zbog boljeg plasmana.

- Nisam do sada verovala u to, bar mislim da nisam želela, ali sada je očigledno da je ušao sa tom namerom. Svako ko imalo ima mozga shvata to. Žao mi je samo što je morao tako daleko da ide da je prvo psihički skroz uništi, nije to bio jedini način da dođe do plasmana, ali nažalost svi smo mi drugačiji... A njoj je svakako draže da ima 10 fanova nego milion fanatika, to je razlika - nije štedela Ivana nesuđenog zeta.

