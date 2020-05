''MISLILI SMO DA POSTOJI TRAČAK NADE DA SE IZVUČE'' Viki Miljković neutešna zbog smrti majke! Izgubila je oba roditelja, a evo šta sad kaže o tome!

Mnogo je bila vezana za nju!

Tokom prethodnog perioda pevačica Viki Miljković doživela je veliki gubitak, kada joj je preminula majka Zorka.

- Mnogo sam bila vezana za moju mamu, svi koji me poznaju privatno, znaju za to. Ostala sam bez oba roditelja, što je jako teško. Nekako smo se pripremali na to, ali čovek nije nikada spreman na to. Pretpostavila sam šta će se desiti, lekari su mi javili neke stvari. Ali smo se nadali, nada poslednja umire. Mislili smo da postoji tračak nade, kako će ona da se izvuče i prebrodi tu krizu. Nažalost, izgubila je tu bitku, mi smo uvek sa njom i ona sa nama. Još uvek je to sveže - rekla je pevačica.

Kako pevačica nije radila prethodna dva meseca, istakla je da je osetila posledice koronavirusa, ali da ona bez problema može da raspolaže sa malim budžetom.

- Generalno sam skromna osoba, mogu da se naviknem sa malim budžetom i malo većim. Svi mi radimo godinama, bilo je dva meseca, nije bilo dve godine. Činjenica je da se oseti, da smo svi osetili, pogotovo ljudi koji nisu na stalnoj plati, ali posvetili smo se nekim drugim stvarima koje mislim da su vrednije. Za život se ima... - ispričala je Viki.

Autor: M.K.