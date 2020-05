NEMA TU IZNENAĐENJA... Snežana Đurišić otkrila kako je sa svojim emotivnim partnerom obeležila njegov rođendan, pa poručila: Šta me briga za godine!

Ne preferira slavlja!

Snežana Đurišić ispričala je kako je sa svojim partnerom, ginekologom Vanjom Miloševićem obeležila njegov rođendan, te kako planira sa njim da proslavi svoj, kao neko ko baš i ne preferira slavlja.

- Nema tu iznenađenja, mi smo proveli taj dan onako kako smo se dogovorili, neka je on samo živ i zdrav. Ja sam neko ko ne preferira slavlja, to ide od malena jer moja mama se nikada nije bavila time, a ja sam to prenela na svoju decu. Naravno neki jubileji se obeleže, evo za par dana će i moj rođendan i ne znam kako ću ga obeležiti. Znate ja ne dajem značaj godinama, primereno se ponašam svojim godinama ali ne marim za ono kada mi neko kaže gde ćeš ti sad na trčanje sa šezdeset godina, pa šta me briga za godine, ja ću to da radim - ističe ona.

Za razliku od slavlja, jutarnju rutinu koliko-toliko ima.

- Ja se probudim rano ujutru i ispratim Vanju na posao, nekada se vratim u krevet, a u većini slučajeva ne mogu vam reći da je lepo biti ranoranilac - otkrila je ona u jednoj emisiji.

Autor: Pink.rs