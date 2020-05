''Zbog toga sam se često loše osećala'' GOCA LAZAREVIĆ OTKRILA KAKO JE STVARNO ZOVU! A onda je morala da objasni i zašto!

Ovu stvar kod sebe nikada nije želela da promeni zbog onih kojima je trn u oku.

Poznata pevačica narodne muzike Gordana Lazarević otkrila je da je zbog glasnog smeha zovu - Goca smeh. Često se zbog istog loše osećala, ali kako sve radi iskreno i glasno, ni smeh nije nikada promenila zbog onih kojima je trn u oku.

- Mene zovu Goca 'smeh', to je bolje nego da me zovu Goca 'mrgud'. Kroz život sam se često loše osećala zbog tog svog, iskrenog, ali glasnog smeha. Ja sve radim otvoreno i glasno, pa se glasno i smejem. Onda me stalno ućutkuju, a ja ne razumem zašto me ućutkuju", ispričala je ova ''Mala žena'' domaće estrade - koja je, pak, ovaj nadimak dobila po svom velikom hitu iz 1999.

