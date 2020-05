NOĆ PUNA RASKIDA, SUZA I HAOSA! Mateja lomio sve pred sobom, Tara se izbezumila, a onda usledila nova drama Mine i Mensura! (VIDEO)

Pevačica Katarina Grujić, sa svojim kolegom Urošem, napravila je noć za pamćenje, a svima je zapalo za oko da je Anabelina i Gagijeva ćerka bila potpuno utučena kada je ugledala vatrenu crnku na podijumu!

Veliki šef odlučio je da protekle noći potpuno iznenadi zadrugare, te im je priredio žurku za pamćenje. Zadrugari su imali priliku da nakon dugo vremena ponovo uživaju u nastupima pevača i to Katarije Grujić i Uroša Živkovića.

Odmah na početku žurke Kaća i Uroš podigli su atmosferu do usijanja, a jedino je Luna Đogani bila potpuno utučena. Mnogi su pomislili da je razlog baš popularna pevačica, budući da su njih dve imale javni okršaj i sukob. Društvene mreže usijale su se komentarima zbog sukoba Kaće i Lune.

Međutim, stvar je dodatno zakomplikovala Jelena Pešić koja se nalazi u izolaciji kao potrčko sa Luninim dečkom, Markom Miljkovićem. I dok je Luna celo veče sedela, sa druge strane ostali ljubavni parovi imali su velike probleme.

Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić već nedeljama unazad akumuliraju probleme u odnosu. Mensur je do sada nekoliko puta pokušavao da raskine sa Minom, ali mu nije polazilo za rukom, jer je zadrugarka uvek pronalazila rešenje, praveći raznorazne drame da ga zadrži u životu. Ali sve se promenilo nakon sinoćne noći, jer je Ajdarpašiću prekipelo Minino napadno ponašanje, pa ju je postavio na mesto, zbog čega je ona kao i obično, počela da preti da će pobeći sa imanja, lomila stvari, vrištala, a potom se i jadala Drvetu mudrosti, koje joj je ispunilo muzičku želju za sad već bivšeg dečka. Ni to joj nije pošlo za rukom, pa kada je pozvala Mensura da zajedno poslušalu pesmu ,,Čuvaj moje srce", on je samo hladnokrvno napustio njeno prisustvo.

Kad smo kod lomova i slomova, Tara Simov i Mateja Matijević ni ovog utorka nisu izostavili svoj ljubavni nered. Na početku sve je izgledalo idealno, samo se čekalo kada će napokon ozvaničiti vezu, budući da im strasti nije manjkalo, a ni prisnih dodira i vatrenih pogleda. Ali u svakoj ljubavnoj priči postoji ono ,,ali", došlo je do turbulencija kada je Tara počela da popuje Mateji za odnos sa pojedinim devojkama kao što su njena ljuta rivalka Maja Marinković.

Matijević, koji nije mogao više da izdrži Tarino ,,zvocanje", želeći da joj objasni neke stvari, žustrije ju je uhvatio za ruku što je zadrugarku izbezumilo, budući da je imala već, kako je pričala traume zbog takvih nasrtaja na nju. Misleći da Tara želi da ga predstavi kao nasilnika, pod dejstvom alkohola, i Matijević, kao i Mina počeo je da iskaljuje svoj bes na ljuljašci, koju je Veliki šef obezbedio kako bi zadrugari imali u čemu da se opuste.

I na kraju, poznata, stara drama, koju već i ptice na grani znaju, svakako je neobjašnjen odnos Ive Grgurić i Filipa Đukića. Naime, podsetimo, pre više od 6 meseci Đukić je javno priznao da mu se sviđa Jelena, zbog čega je Iva prethodnih nedelja počela strašno da ljubomoriše, kada bi samo saznala ili videla ga njega kraj nje. Tako je bilo i tokom prošle žurke.

Ujedinjenje majke i ćerke, uprkos drami sa budućim zetom. Nikako zaobilazni trenutak sa žurke bilo je ujedinjenje majke i ćerke, odnosno Anabele Atijas i Lune Đogani. Iako su u poslednje vreme počele sve češće da komuniciraju, razgovaraju i razmenjuju priče, ipak Luna se uvek nekako odluči više za svog dečka Marka Miljkovića i pored oba svoja roditelja. Međutim, tokom žurke Veliki šef iznenadio je Anabelu, pa joj je pustio da čuje njenu novu pesmu ,,Ples sa vukovima", zbog čega je bila izuzetno zahvalna, a njoj se pridružila i ćerka Luna kako bi zajedno proslavile taj uspeh.

Baš zbog turbulentnih priča, porodičnih drama, ljubavnih brodoloma, ali i snažnih prijateljstava koja su se rodila tokom boravka na imanju, rijaliti format ,,Zadruga" je najgledaniji.

Autor: O. Bogdavnoić