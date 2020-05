"Nemam pozerske slike jer se dobro zabavljam" Kija se oglasila posle spektakularne proslave rođendana, pa otkrila kakvu je želju poželela! (FOTO+VIDEO)

View this post on Instagram

Ja nikad nemam pozerske slike sa rodjendana 🤷🏻‍♀️ jer se previše dobro zabavljam pa zaboravim da se slikam 😊 Hvala mojim prijateljima @ibrahimovic_v @maleficent_ttt @lucky_s_777 @hardweell @djordjebukvic @milanmilosevic_official @boskovicm1 @teodoradzehverovic @katarina_zivkovic_official @goran_lecic_leka @mara_bgd @filip_fmplay @ponksound @takonecni @veravuksanovic @vanjapantin @mister_x_hairspa @divna_divna @mrs_s.happy i plus ovi koji nemaju insta, koji su bili uz mene sinoc ❤️ kao i onima koju su nažalost bili sprečeni ali sa razlogom i svima koji su mi poslali cveće i poklone jer su van Srbije.Hvala svima na čestitkama. Hvala mojoj mami @nadicakamel koja je priredila divnu hranu zajedno sa @mirapajevic i @restorankamel Volim vas sve 🍓 #31 🎂 Poželela sam prelepu želju u 21:50 kad sam se i rodila 😊😊😊😊