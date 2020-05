OD PONEDELJKA NASTAVAK EMITOVANJA ISTORIJSKOG SPEKTAKLA: Šta kriju finalne epizode najgledanije Pinkove TV serije “Crveni mesec”? (FOTO)

Posle više od dva meseca pauze, danas je zvanično nastavljeno snimanje istorijskog spektakla koji je osvojio gledaoce širom Balkana.

Serija “Crveni mesec”, najzahtevniji projekat TV Pink koji je i označio povratak domaćeg serijskog programa na ružičastu televiziju, počeo je sa snimanjem pre godinu dana. Poslednja klapa bila je zakazana za mart, a uzbuđenje publike je raslo jer je emitovanje je ulazilo u samo finale. Međutim, proglašenje pandemije virusa Kovid-19 i zabrana okupljanja dovela je do prekida snimanja “Crvenog meseca” na veliku žalost čitave ekipe, ali i milionske publike.

Posle više od dva meseca pauze, danas je zvanično nastavljeno snimanje istorijskog spektakla koji je osvojio gledaoce širom Balkana. Priča o nemogućoj ljubavi između srpskog oficira Nikole Stanimirovića i ćerke austrijskog vojnog atašea Sofije Baumen u predratnom Beogradu, o političkim previranjima i međudržavnim špijunažama, uvukla se u domove i srca miliona. Na veliku radost TV Pink, autora, glumaca ali i gledalaca, već od ponedeljka 1. juna u 21 čas kultna serija se vraća na male ekrane.

U prvoj nedelji emitovanja, za sve ljubitelje serije, ali i one koji mozda seriju nisu ispratili u ovoj sezoni, ekipa je pripremila pet TV filmova u trajanju od 90 minuta, sa potpuno novim rediteljskim osvrtom na seriju “Crveni mesec”. Posle ove kinematografske poslastice, sledi nastavak novih epizoda serije, koje svi s nestrpljenjem očekuju.

Sa početkom snimanja i povratkom na set, među glumcima i čitavom ekipom oseća se uzbuđenje – kako zbog nastavka snimanja, tako i zbog toga što jedva čekaju da vide rekacije publike na ono što će se dalje dešavati u životima svih junaka “Crvenog meseca”. Nakon dvomesečne pauze, svi su odmorni i spemni da prvu sezonu snimanja serije privedu kraju, na način na koji ovakva serija i zaslužuje.

- Svi smo srećni i puni entuzijazma da konačno završimo seriju, i što smo se sreli posle dva meseca. Bitno je to da, koliko smo se mi uželeli, toliko se i publika uželela, tako da mislim da je to dobra stvar. Iskrena da budem, srećna sam što završavamo, u smislu da ćemo posle dugog i mukotrpnog rada zaokružiti jednu lepu priču. Mi smo imali tu čast da igramo u “Crvenom mesecu”, čija je tematika važna za naš narod na prvom mestu. Meni je konkretno žao što je ovo stalo zbog korone, ali evo zvršićemo u velikom stilu i dobrom ritmu – rekla je Ivana Dudić koja tumači lik Sofije Baumen, a podjednako uzbuđen je i njen direktni partner Miloš Đurović, odnosno Nikola Stanimirović:

- Mnogo smo se uželeli, svi smo jedva čekali da se vidimo i jedva smo čekali da završimo ovo što smo radili toliko dugo i ostalo je to najslađe parče, samo finale serije. Publiku očekuje neočekivano. Samo ću toliko reći - rekao je Miloš.

I Mihajlo Jovanović, koji tumači lik prestolonaslednika Aleksandra I Karađorđevića, ističe da na set došao pun entuzijazma, iako ne krije da mu je ovaj iznenadni odmor prijao.

- Skoro godinu dana smo snimali ovu seriju, a sa pripremama, to je trajalo mnogo duže. Iskreno, s jedne strane je čovek srećan što nešto završava, pogotovo ako je to bilo dobro, a sa druge strane, kada god se završava snimanje, meni najviše nedostaje odnos sa kolegama. Naravno, trudiću se da i nakon snimanja nastavimo druženje – kaže Mihajlo.

Dragan Marijanović, kog su gledaoci upoznali u ulozi strogog austrijskog vojnog atašea Ota Baumena, rekao je da se među ekipom oseća žar i želja da se snimanje “Crvenog meseca” privede kraju i da ispune očekivanja publike.

- Čitava ekipa se mnogo uželela posla, negde smo stigli pred sam kraj, ali je situacija sa koronom sve prekinula. Sada nastavljamo dalje istim žarom, trudimo se da to privedemo kraju, veliki je i pritisak javnosti, odnosno naše drage publike, svi pitaju kada će ponovo da krene, tako da smo i u obavezi da završimo posao do kraja. Sada u stvari sledi pravo finale, ono što daje najveći pečat seriji. Naravno da ne smem da otkrivam šta će se dešavati, ali ono što mogu da kažem: biće turbulentno, biće puno nekakvih preokreta, biće značajnih događaja, možda nekih i neočekivanih. Tako da, ako su gledaoci do sad pratili sa pažnjom, mislim da će od sada pažnja biti još veća kako se bliži sam kraj – otkrio je Marijanović.

Verujemo da verna Pinkova publika s nestrpljenjem očekuje nastavak emitovanja “Crvenog meseca” – pet TV filmova kao i nove, finalne epizode istorijskog spektakla. Ali tu iznenađenjima nije kraj. Za sve one koji ne žele da se istorijsko putovanje kroz ljubavnu priču, smeštenu u predvorje Prvog svetskog rata, završi, TV Pink ima lepu vest. Neki od aktera serije “Crveni mesec” nastaviće svoj život u nastavku koji se uveliko najavljuje novom TV serijom “Jugoslovenka”. Do tada, ostanite uz TV Pink i pratite neverovatnu završnicu serije “Crveni mesec”, koja vas sasvim sigurno neće ostaviti ravnodušnim.