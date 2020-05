"Sve u životu dođe baš kad treba i kad se najmanje nadate" Jelena Rozga progovorila o svom emotivnom životu! Još veruje u ono pravo!

Šarmantna pevačica i dalje intrigira odgovorima o svom privatnom životu, ali poslednjom izjavom navela je mnoge da pomisle da je tokom karantina jedan muškarac osvojio njeno srce.

Tokom dvomesečne izolacije Jelena Rozga uveseljavala je svoje pratioce mini-koncertima na svom Instagramu, pa joj putovanja i izlasci nisu previše nedostajali.

- Vreme provedeno u karantinu svakako ću pamtiti po neverovatnim koncertima uživo i sinergiji koja se dogodila između publike i mene. U to sam se upustila zbog svoje publike, ali i zbog sebe. Htela sam da to bude nešto čemu ćemo se zajedno veseliti, no tada nisam ni slutila kako će se to razviti. Kada smo počeli, rekla sam sebi: “Pevaću dok osećam da ljudi žele i dok uživam u tome” - rekla je Rozga za hrvatsko izdanje magazina Stori i dodala:

- Jako sam srećna što sam dobila puno poruka iz cele regije kako će ovo vreme izolacije pamtiti po mojim koncertima iz dnevnog boravka i što sam im pomogla da barem nakratko zaborave sve probleme i nedaće. Ima li veće nagrade?

Jelena se nakratko osvrnula i na svoj emotivni život i istakla da veruje da će joj se desiti prava ljubav.

- Srce je i dalje moj vodič u životu, čak i kada grešim - rekla je Rozga, a onda odgovorila na pitanje da li ju je neki muškarac posebno zainteresovao tokom proteklom perioda i posebno zaintrigirala fanove:

- Sve u životu dođe baš kada vam treba i kada se najmanje nadate.

Autor: M.K.