Sloba potvrdio da je upao na Kijin rođendan, ona preneražena:"On je PSIHO koji me uhodi!"

Kija Kockar pre nekoliko dana proslavila je svoj 31. rođendan, što je privuklo veliku pažnju medija, pogotovo nakon što je otkriveno da je direktan prenos kućne žurke pratio i njen bivši muž Sloba.

Naime, on se u utorak veče uključio u lajv kod zajedničkog prijatelja koji je snimao Kijinu rođendansku žurku i pomno ispratio šta se dešava, a kako slavljenica kaže, čestitku od bivšeg muža nije dobila.

- Videla sam fotografiju da je pratio lajv, ali mi nije čestitao rođendan. Nema šta on meni da čestita rođendan. On je psiho koji me uhodi na društvenim mrežama. Namerno ostavlja hejt komentare za mene, a svoje briše. Pokušava, evo, i od mog rođendana da napravi sebi marketing i još neće da mi vrati prsten koji sam ja platila. Evo javno neka ga zadrži, jer očigledno njemu lepše stoji. Završili smo priču, sledeći put može samo u novinama zbog svojih blamantinih izjava i izbora - rekla je Kija Kockar za Kurir.

S druge strane, Sloba tvrdi da je slučajno, samo na trenutak ušao na lajv.

- To je bio lajv našeg zajedničkog prijatelja. Ušao sam i izašao. Nisam mogao da znam šta je u lajvu dok ne uđem i pogledam. Nisam joj čestitao rođendan, to su izmišljotine i neka me se mane više - rekao je Radanović.

Autor: D.T.