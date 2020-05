View this post on Instagram

Sta je bilo vazno nasim roditeljima? Da li su stigli da u tome uzivaju, da budu srecni, pre nego sto ih je smrt ugrabila?? Ili pre velikih ekonomskih slomova koji su ih sibali. Generacije mojih roditelja su odlagale zadovoljstvo za “ jednog dana” ili “ pod stare dane”. Pogresno, ali takav bio duh vremena. I nama, deci stalno se nesto stavljalo na cekanje: “ kad porastes” ili “kad ti budes imao svoju kucu” itd. Odricanje je bilo vrhovna vrednost. Makar u nasoj kuci, gde je pravila diktirala majka. Otac je bio drugaciji, ali kao da nije ostavio nikakvog uticaja na moj zivot. Ne zameram mu. Jednostavno je stalno bio odsutan: radio je da nam bude bolje. Odricao se. A da li nam je stvarno bilo bolje? Da li je zrtva imala smisla? Sustinski nije. Meni je postalo dobro tek kad sam pocela da radim i uzela zivot u svoje ruke. A pocela sam da radim sa 17. Zivot sam uzela u ruke dosta kasnije, jer je izbio rat. Danas je zivotna filozofija okrenuta sreci i blagostanju “sada i odmah”. #carpediem . U cemu je prolazilo nase detinjstvo i adolescencija? U pravljenju vikendica i odricanju u korist ciljeva nasih roditelja. Koliko nam je to sada nevazno? Ma, i tada mi je bilo nevazno. Znala sam da je pogresno jos sa 13. Velika je borba pobediti svog roditelja u sebi. Ako te podsvesno sabotira, naravno. Velika je pobeda dati sebi odobrenja za koja mislimo da treba da nam daju roditelji. Oni nam ih nece dati, jer su zaglavljeni u vrednostima proslog veka. Velika je stvar pobediti glas roditelja u svojoj glavi, cak i kad je on daleko, i kad nista ne kaze, ili vise nije medju zivima. Velika je pobeda ne osudjivati sebe kao da smo svoji roditelji. Dopustiti i oprostiti sebi. Velika je pobeda postati Odrasli i prestati da budes Dete. Zivot je najtezi zbog unutrasnjih borbi. Okolnosti se prevazidju. Ali kako sa samim sobom? Odlazak na groblje podseti kako zivot ne treba traciti ni vreme ubijati, jer je ograniceno. Ne cekajte da se okolnosti promene, morate upravljati svojim zivotom. Jedino ste vi odgovorni za svoju srecu. Dzabe optuzujete druge. Lecite svoje komplekse, isceljujte odnose. Preispitujte uverenja, jer smo svi robovi pogresnih uverenja. #snezanadakic