"OD BLATA ĆE ME PRAVITI" Stanija odgovorila Kristijanu na prozivke: Evo čime ga DRŽI U ŠACI! Nastavlja se rat!

Kristijan Golubović potvrdio je svoje učešće u predstojećoj, četvrtoj sezoni "Zadruge", koja će startovati ove jeseni. Odmah se digla velika prašina u javnosti, a mnogi su se zapitali kako će reagovati ukoliko pod istim krovom ponovo bude bio sa atraktivnom Stanijom Dobrojević, sa kojom ima neraščišćene račune još od "Farme 6".

Golubovića smo sreli pre neki dan, kada nam je otkrio da mu je supruga Ivana ozbiljno zamerila druženje sa Stanijom, te da sada ne bi sebi dozvolio takvu grešku koja bi mogla da ga košta braka. Takođe, svoju nekadašnju prijateljicu optužio je da je bila zaljubljena u njega, dok on ta osećanja nije imao.

- Znamo ko se u toj priči zaljubio do ušiju, ko se odljubio do ušiju, ko se sprdao, ko je bio ozbiljan, šta se tu dešavalo, i na kraju nešto kao... Nemojte da se ponavljamo, pa nismo mi familija Đogaj, da se ponavljamo 20, 30 puta! Sada od Slobe do Rokija 17 ili Ramba 19 da gledamo - rekao je Kristijan na pitanje da li bi Staniju voleo da vidi u "Zadruzi".

Posle njegovih prozivki, kontaktirali smo i Staniju

Bas mi je žao što ne želi da me vidi u "Zadruzi", al' razumem ga... Mnogo tajni, dosta laži... Od blata će me praviti! To je jedino što imam da poručim - rekla je Stanija za Pink.rs.

Autor: D.T.