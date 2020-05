View this post on Instagram

- Koja nam je ovo godišnjica? - pita Miro -Peta- odgovara Indira. -Ali to si mi rekla prošle godine! -E pa nisam ja takva da danas pričam jedno, a sutra drugo! 😂😂😂😂😂 Sretna nam godišnjica ljubavi ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️