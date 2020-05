UNIŠTAVAJU SVE DOKAZE: NAKON ŠTO JE TIJANA AJFON UHAPŠENA ZBOG PROSTITUCIJE, njene koleginice uradile OVO! Peru se od druženja sa starletom?!

Ne žele da ih dovode u vezu sa njom!

Sud u BiH je Tijani Maksimović poznatijoj kao Tijana Ajfon odredio jednomesečni pritvor u trajanju od mesec dana, dok je ostalim osumnjičenima izrečena mera zabrane, prenosi ATV. Takođe, na društvenim mrežama primećena je neobična pojava - mnogi koji su se fotografisali sa starletom i isticali momente sa njom onlajn počeli su da uklanjaju svoje selfije. Kako se navodi, njene "prijateljice iz posla" zabrinule su se nakon presude i pokušavaju na sve načine da "operu" svoju biografiju druženja sa starletom.

- To su uglavnom atraktivne devojke koje je Tijana podvodila bogatoj klijenteli koja nije štedela ni dinara. Došle su u Beograd bez ičega, ali sa starletom u poslu su napredovale i život im se pormenio preko noći. Za noć su zarađivale do 300 evra, međutim kada su ugradile silikone i cena se povećala. Tijana je uspela da razradi taj posao, a one su bile poslušne i bile su spremne na sve gadosti zarad egzistencije. Sada mnoge zarađuju do 600 evra za noć, hvale se skupim automobila i stvarima koje teško normalna devojka može da priušti. Zar to odmah nije sumnjivo? - priča izvor domaćim medijima, pa nastavlja:

- Ako bi klupko krenulo da se odmotava, mnoge polupoznate devojke koje viđamo često u javnosti, mogle bi da otkriju svoj identitet. Sada su odjednom počele da pljuju Tijanu i žele da izbrišu istoriju druženja sa njom. Nazivaju je 'glupačom' i 'kokoškom', kao i to da je bila veoma lakoverna. Sve selfije sa Ajfonkom, kojima su se hvalile na Instagram profilu, pobrisale su u roku od pet minuta kako ne bi bile sumnjive policiji i slučaj ne bi dobio novi rasplet - tvrdi taj dobro upućen izvor, pišu domaći mediji.

Podsetimo, u Suvom Polju kod Bijeljine pre tri dana u akciji "Kristal" uhapšeno je 16 članova organizovane međunarodne kriminalne grupe, osumnjičene za neovlaštenu proizvodnju i promet droga i oružja, te navođenje na prostituciju. U toj grupi bilo je 14 državljana BiH, jedan državljanin Slovenije i jedna državljanka Srbije – Tijana Ajfon, koja je navodno i organizovala ovo okupljanje.

Autor: M.K.