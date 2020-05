A toliko ga je molila da je čeka.

Veza između Nine Babić i Mlađana Jovanovića otpočela je pred kamerama Tv Pink u "Zadruzi 3". Bilo je tu, kao i kod većine rijaliti parova mnogo uspona, padova, svađa i izgovorenih ružnih reči, ali je Nina molila Mlađu da je čeka napolju, s obzirom na to da je on prvi napustio Belu kuću. Činjenica da se Ninina majka ne slaže sa ćerkinom vezom, verovatno je dovelo do toga da ova bivša zadrugarka ipak prekine svoju vezu, a jedan od dokaza su i fotografije nastale noćas u toku noćnog provoda.

Nina je bila u provodu sa Sarom Reljić, dok je Mlađa bio na drugom mestu sa svojim društvom među kojima je bio i u Zadruzi često pominjan Stefan Šebez.

Vidi se da se i Nina i Mlađa sjajno zabavljaju, ali odvojeno, a temperamentnoj Crnogorki neće biti svejeno kada vidi da je Jovanovićeva ruka na struku nepoznate devojke.

Autor: J.Đ.