OGLUŠILA SE O MAJČINE SAVETE! Ivana za Pink.rs nakon što se Mina ponovo vratila Mensuru: Sve je otišlo predaleko, moj advokat...(VIDEO)

Mina Vrbaški prekjuče je nameravala da pobegne iz rijalitija i to sve zbog raskida veze sa Mensurom Ajdarpašićem. Ubrzo nakon toga pozvalo ju je Drvo mudrosti u Rajski vrt, pa je Mina dobila poziv sa majkom Ivanom. Mini je majka rekla da se skloni od Mensura i da je on samo iskoristio zbog plasmana. I pored toga, Mina je plakala i kukala Ajdarpašiću u želji da se pomire, a ovaj zadrugar iznervirao se zbog toga što je Ivana ćerki rekla da je napolju čeka verenik. Tu nije kraj - tokom jučerašnje proslave u "Zadruzi" došlo je do ponovnih svađa, poljubaca, a potom i seksa...

Kontaktirali smo Mininu mamu Ivanu kako bismo čuli njen komentar na to što se njena ćerka ponovo oglušila o njene savete.

Šta da kažem, mislim da sam bez komentara ovoga puta... Sve je otišlo predaleko i zbog reci upućenih Mini “Druže ja živim za osvetu”; “Svi ćete dobiti metak u čelo” i još nekih koje su zabeležene, moj advokat misli da za sada ne treba produbljivati sa izjavama - rekla je Ivana za Pink.rs

Autor: J.Đ.