Svaki rodjendan me uvek podseti na ono “dete” u meni koje još uvek živi i raduje se malim stvarima. Malo kasnim, ali ovim putem želim da se zahvalim svim mojim prijateljima koji su mi ukrasili ovo veče i napravili ovo iznenadjenje zajedno sa mojom porodicom. Takodje sam zahvalna na svim ljudima koji su mi čestitali i poželeli more predivnih želja! Volim vas 🥳❤️🎂2️⃣2️⃣⁉️ #25May