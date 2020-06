Navija za Janjuševo pomirenje sa ženom!

Nakon sinoćnje burne noći u rijalitiju ''Zadruga'' i poligrafskog ispitivanja Maje Marinković tokom kojeg su isplivali na videlo mnogi detalji njene afere sa oženjenim Markom Janjuševićem Janjušem, kontaktirali smo njenog oca Radomira Takija Marinkovića. Kako je otkrio za Pink.rs, on je pre poligrafa morao da popije lek za smirenje, a nije mu bilo nimalo prijatno dok je slušao najintimnije detalje Majinog i Janjuševog odnosa.

- Ja sam znao šta će da bude, nisam znao neke detalje. Malo je degutantno meni kao roditelju. NIišta me nije šokiralo, ja sam popio lek. Oni su krivi podjednako, Janjuš je njoj davao obećanja, Maji je to prijalo, zaljubila se i vidite do čega je došlo... Neka i on ode na poligraf! Maja njemu tamo nije prva devojka. Imao je on tamo još devojaka, znači da je on čovek koji voli žene! Bio je sa Ivanom Šopić, sa Anom Korać! Ja moje dete ne podržavam što se tiče svega ovoga - rekao je na početku razgovora Taki i dodao da ne veruje da će afera njegove ćerke sa oženjenim Janjušem prerasti u vezu u spoljnjem svetu, ali i ističe da sumnja da je sve deo Markovog dogovora sa Enom, te da je Maja tu samo kolateralna šteta.

- Luna je lepo sve rekla! Ona je prošla kroz isti pakao. Obećanja su jedno, a kad izađu napolje onda je nešto drugo. Maja će se posle ''Zadruge'' vratiti svom normalnom životu. Ne verujem da će nešto biti između Janjuša i Maje kad izađu napolje. Ja mislim da on treba pod hitno da obavi jedan ozbiljan razgovor sa svojom ženom. Navijam za to da se Janjuš pomiri sa ženom zbog deteta. Maja je odrasla bez majke, ja sam samohrani otac, znam koliko je to teško. Nije lako sam odgajati dete. Malo su ga ponele emocije, mada ga ja ne opravdavam. On ima godine, znao je gde ulazi, ja čak sumnjam da je on imao neki dogovor sa svojom suprugom. Ja u sve sumnjam. Možda ona razmišlja u pravcu: ''Šta mene briga što ćeš ti da se poljubiš nekoliko puta tamo s nekom devojkom, ako ćeš da doneseš 100.000 evra da kupimo stan''. Postoji i ta mogućnost da je on sa svojom gospođom imao dogovor, znam ja kroz kakav ona pakao prolazi. Niko me nije kontaktirao od Janjuševe porodice. Ja sam svoje dete osudio za sve što se desilo, ali i on je kriv, on je nju prvi zagrlio, inicirao je sve što se dalje dešavalo. Siguran sam da je on nju iskoristio i za plasman, on je nebitan, a Maja je bila peta prošle godine. Ušao je sa taktikom da pravi priču. On je kao kobac gledao s kojom devojkom može da napravi priču. On ju je iskoristio, napravio je prvi korak, a sad mu je Maja kriva što je on inicirao. Moja ćerka je išla srcem, a on je trebalo da uključi razum - ističe Majin otac i otkriva kako njena majka reaguje na sve ovo.

- Ona ne podržava sve ovo. Napisala mi je: ''Ovo je katastrofa''. Ali šta da radimo, ona je naše dete, pa izdržaćemo još malo. Nije mi lako! - rekao je otac Marinkovićeva i otkrio kakav je njegov stav po pitanju Majine izjave da će primiti Janjuša kod sebe, ukoliko ga žena izbaci.

- Ja ne kažem da se Janjuš nije zaljubio u Maju, moguće je da se on zaljubio, moja ćerka je lepa i atraktivna devojka. Ja sam posumnjao da se ona zaljubila na osnovu nekih njenih postupaka i jeste se zaljubila. Pa ja ne bih dozvolio Maji da ona dovede Janjuša u kuću. Ona se zabavljala i sa fudbalerima, ali mene lično ni sa kim nije upoznala. Maja ima veliko strahopoštovanje prema meni, tako da ja mislim da nije mislila ozbiljno kada je to rekla - završava Taki.

Autor: M.K.