Konačno se oglasio!

Otac Tijane Maksimović, poznatije kao Tijane Ajfon, Đorđe Maksimović, prvi put za javnost priča o ćerki koja je uhapšena 28. maja kada je pokušala čamcem ilegalno da pređe granicu sa Bosnom i Hercegovinom, preko reke Drine. Tom prilikom našla se u centru skandala jer je i osumnjičenja za podvođenje i organizovanu prostituciju. Đorđe se nada da će njegova ćerka uskoro biti puštena da se brani sa slobode.

- Koliko sam ja čuo određen joj je pritvor od 14 dana. U karantinu je trenutno. Nemam mnogo informacija, sin je bio sa advokatom, te sam ovo saznao tek sinoć. Dobro se oseća, vesela je. Ima optužnicu za dva dela, najverovatnije će odgovarati za nelaglni prelazak. Nisam bio mnogo sa njom u kontaktu poslednjih meseci. Imali smo problem, trebala je da dođe kada prođe vanredna situacija da pričamo o svemu, ali se sve ovo izdešavalo - započinje priču Đorđe koji dodaje da se poslednjih dana retko pojavljuje u selu Popinci gde živi i radi jer su meštani znatiželjni da saznaju šta se dešava sa njihovom nekadašnjom komšinicom.

- Meni je samo nekoliko prijatelja pitalo šta se desilo? Juče sam dobio tek neke bolje informacije, nisam znao ništa mnogo. Selo je, mesto je malo, svi čitaju novine. Svi me poznaju. Imao sam deset prodavnica, svi me znaju, ali većina ćuti. Poneko pita, niko neće da mi dira ranu, teško mi je. Ne izlazim iz kuće, odradim na poslu šta treba i vraćam se kući. Ne krećem se kao što sam išao - priča Maksimović. Na pitanje zbog čega mesecima nije pričao sa ćerkom, ima jasan odgovor.

- Bio sam protiv njenog ulaska u rijaliti program i celi taj svet. Nismo zbog toga pričali. Supruga me je ostavila pre četiri godine, Tijana je bila na strani majke. Razišli smo se. Nismo se mi razišli zbog Tijane. Vidite, bio sam zapao u finajske problem, bavio sam trgovinom, ušao sam u preblem. Tijana je počeka da studira, nisam mogao da ispratim sve, to je pokolebalo ženu. Nisam se svađao sa Slaviom. Kada se sin oženio, otišla je na more sa snajom i više se nije vratila. Moja žena se tada preselila da živi kod majke. Možda sam malo preterivao, voleo sam de idem okolo. Švrljam. Nisam pio, niti se drogirao. Imao sam trideset radnica i sve me znaju. Verovatno je bila ljubomorna, a ja sam znao da pravim gluposti. Razlog zbog čega me je ostavila je očigledno jer joj je pukao film i nije mogla više da izdrži - priča otac Tijane Ajfon i dodaje kada je poslednji put video ćerku:

- U oktobru na sahrani moje majke, a njene babe. Bio sam potresen, bilo mi je još teže, plakali smo zajedno. Posle toga je rekla da će doći da pričamo, ali se sve ovo izdešavalo i nismo stigli - poručuje Maksimović.

Sa druge strane, kada smo ga upitali da li je nekada pitao ćerku odakle joj automobil koji košta oko sto hiljada evra, kao i novac za brojna luksuzna putovanja, kaže:

- Do 18. godina je bila dete za primer, nije izlazila, znalo se sve. Ne znam da li se stvarno bavila time ili nije, kako kažu prostitucijom. Voli život, provode. Ali u suštini je dobar čovek. Bila je u vezi sa momkom koji se bavio raznim poslovima. Nedavno je otvorila kozmetički salon, tada je rekla da sve finansira taj dečko, da bi potom čuo da je ona platila sve. Bio sam uskraćen sa mnogim informacijama. Nisam ništa znao. Šta god da je, nikada se ne odričem ćere Tijane. I rekao sam joj to - priča otac starlete koja je u pritvoru.

Autor: M.K.