Tijana Ajfon MOLI da bude PREBAČENA u drugi zatvor: Otkriveno kako se stražari OPHODE PREMA STARLETI

"Zvala nas je i učinićemo sve da je prebacimo."

Advokat Tijane Maksimović (28), poznatije kao Tijana Ajfon, Miloš Stevanović, istakao je za bosanske medije da će pokušati da prebace starletu u Bijeljinu iz Doboja, gde se nalazi u pritvoru nakon hapšenja u Suvom Polju.

- S njom sam u kontaktu, zadovoljna je uslovima. Danas mi je rekla da je tretman jako korektan i da je policija bila jako korektna i u Bijeljini i u Sarajevu. Mi ćemo pokušati što pre da je prebacimo u Bijeljinu, kako bi bila bliža svojoj porodici, a naravno radićemo na tome da ona bude što pre puštena iz pritvora - rekao je Stevanović za Avaz.

- Reč je o jednoj običnoj zabavi na kojoj je bilo više ljudi. Mislimo da to nije ravnomerno prikazano. Optužbe se tiču organizacije kriminalne grupe gde nije fokus bio na Tijani, no s obzirom na to da je ona tako zvučno ime, medijski je ispalo kao da je ona tu jedino nešto kriva - objasnio je Miloš.

Podsetimo, srpska rijaliti-zvezda Tijana Maksimović, pokušala je sa tri devojke da pobegne u Srbiju preko Drine, a tome su prethodile orgije u raskošnoj vikendici, a, osim za organizovanu prostituciju, 28 uhapšenih odgovaralo je i za zloupotrebu oružja i narkotika.

U toj grupi bilo je 14 državljana BiH, jedan državljanin Slovenije i jedna državljanka Srbije – starleta Tijana Ajfon koja je navodno i organizovala ovo okupljanje.