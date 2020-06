''Da je to bila moja ćerka, on danas ne bi hodao'' Majka Mirka Gavrića progovorila o Anabelinom PAKLU nakon Makedonije: Bila je sva izobličena, drhtim cela kad se setim toga! (VIDEO)

Nije joj dobro kad pomisli na to!

Majka Mirka Gavrića, Suna Gavrić koja je bila svedok cele priče koja je dospela u javnost, a tiče se Anabele Atijas i Gagija Đoganija i fizičkog nasilja u njihovom braku, sada je pred premijernim kamerama otvorila dušu i ispričala sve.

- Anabela je treće moje dete. Znamo se 15 godina. Bila je 5 godina u mojoj kući. Dešavalo se mnogo toga, ja znam sve. Svaka njena bol koja joj je naneta od Gagija je dolazila kod mene, ovde joj je bila jedina uteha - počela je Mirkova majka, pa nastavila:

- Gagi je čovek koji je dolazio kod nas. Kada su krenuli za Makedoniju sve je bilo u redu, nakon nekoliko sati kada se Mirko vratio, ja sam ostala u čudu. Ubrzo je došla i Anabela. Da je to bila moja ćerka, on danas ne bi hodao - pričala je Mirkova majka.

- Do momenta kada je on pretukao Anabelu, on je dolazio, molio Anabelu da se vrati. Od tada ja sam poželela da se on ne pojavi u stanu kod Mirka - rekla je Suna u ''Premijeri''.

- Anabela je kod nas bila nekih 7, 8 dana, ja sam tada bila pored nje, stavljala joj obloge, lečila je samo da se ne sazna šta se dešava. Anabelina želja je bila da se to ne sazna, ja sam to morala da ispunim. Ona je bila izobličena. Sada mi je jako žao što sam obrisala sve fotografije koje sam imala. Za ovu priču niko nije znao - priča Mirkova majka i dodaje:

- Suzdržaću se, ja sva drhtim, verujte mi, kada vratim tu sliku, bolje da ne kažem šta bi mu uradila - rekla je Suna Gavrić u emisiji "Premijera".

