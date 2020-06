Više od 500.000 evra skupljeno u humanitarnoj akciji u kojoj je učestvovao Boban Rajović!

Želim nam da se nikad više ne ponovi ovo što nas je snašlo, a ako se ne daj Bože desi, znamo šta nam je činiti - podržavati jedni druge i učiniti sve što možemo da olakšamo onima kojima je pomoć potrebna ili neophodna - poručuje Rajović.

Domaća zvezda Boban Rajović nedavno je, konkretno 3. maja 2020. godine, učestvovao u humanitarnom koncertu "U ovome smo zajedno", a na poziv ni manje ni više nego Srpskog saveta Velike Britanije.

Sada je saopštena zvanična informacija o tome koliko novca je skupljeno, a Rajović na istu može biti više nego ponosan, što u izjavi ističe i da jeste.

Reč je o sumi od 450.000 funti, što je nešto više od pola miliona evra, tačnije 505.875 evra, za bolnice u Srbiji i Velikoj Britaniji.

Ova informacija objavljena je prvo u čuvenom londonskom mediju "Express", a potom i na zvaničnom sajtu "Kraljevska Porodica Srbije".

Podsetimo, koncert je organizovan od strane Srpskog saveta Velike Britanije, a cilj je bio prikupljanje novčanih sredstava tokom krize koju je prouzrokovao COVID-19, za zdravstvene sisteme u Velikoj Britaniji i Srbiji.

- Članica Kraljevske porodice iz bivše monarhije darovala je električne krevete marke Striker, dušeke i medicinsku opremu za 17 bolnica širom zemlje. Princeza je supruga Prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića, naslednika trenutno upražnjenog prestola u Srbiji - navodi se na sajtu kraljevske porodice.

- Srce mi je puno, ponosan sam što sam učestvovao i bio deo ove ideje. Želim nam da se nikad više ne ponovi ovo što nas je snašlo, a ako se ne daj Bože desi, znamo šta nam je činiti - podržavati jedni druge i učiniti sve što možemo da olakšamo onima kojima je pomoć potrebna ili neophodna - kaže Rajović.

Podsetimo, on je u sklopu ove akcije otpevao duet sa sinom čuvenog Robina Giba. Pevači su otpevati hit "How Deep Is Your Love", grupe Bee Gees, čiji je deo Gib bio.

Autor: M.K.