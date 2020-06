PROGOVORILA: Ana otkrila čitavom svetu TAJNU muža Bastijana! OVO NIKO NIJE ZNAO! (FOTO)

U intervjuu za nemačke medijie, Ana Ivanović i njen suprug Bastijan Švajnštajger istakli su da im vreme provedeno sa svojom decom znači u izgradnji njihovog odnosa.

Ana i Bastijan su započeli svoju romansu 2015. godine, a već sledeće godine su je krunisali brakom ceremonijom venčanja u Veneciji. Prvog sina su dobili 2018. godine, a drugog 2019. Ana je otkrila svetu da je njen suprug i u privatnom životu precizan kao što je to bio na terenu dok je igrao fudbal...

- Veoma važno za mene je da nam deca budu "skrinfri". To znači da nisu konstantno ispred ekrana osim ako to ne podrazumeva trenutke kada komuniciramo sa familijom - rekla je Ana za "Velt am Zontag".

- Umesto toga odigrali smo mnogo igrica za memoriju, a ja sam počeo i da slikam. Sa vodenim bojicama - kazao je Bastijan.

Ana je na kraju istakla da Bastijan nikada neće odustati od fudbala:

- Uverena sam da će Basti jednog dana biti sjajan trener. On je strastven prema tome, dobro se slaže sa ljudima i mnogo zna o fudbalu- zaključila je naša bivša teniserka.