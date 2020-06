UPRAVO NA PINKU! Pratite premijerno finalne epizode serije "Crveni mesec"! (VIDEO)

View this post on Instagram

U susret večerašnjem premijernom emitovanju i velikom finalu serije “Crveni mesec”, razgovarali smo sa mladom glumicom, a ona je između ostalog otkrila sa kojim glumcima joj je bilo najlakše i najlepše da sarđuje tokom više od godinu dana snimanja. - Najlepše mi je bilo da snimam sa svojom porodicom, porodicom Baumen, sa Ninom Grahovac, Draganom Marjanovićem, Olgom Odanović. Sve su to divni ljudi, divne kolege. Bilo je uživanje raditi sa njima, nekako smo se toliko dobro spojili, toliko smo se zbližili da nije bilo nikakvih kočnica. Mogli smo sve da kažemo jedni drugima, da podelimo utiske, primedbe, sugestije, pohvale. Mislim da sam sa njima baš odrasla kao glumica, zato što su mi oni, koliko god da smo bliski, ovo je veliki projekat, mnogo smo vremena proveli zajedno i to mi je pomoglo da se razvijem i kao koleginica i kao glumica – rekla je Dudićeva. Ne propustite premijerno emitovanje novih epizoda, od večeras, svakog radnog dana u 21:30 na TV Pink! @dudicivana #crvenimesec #zadnjaklapa #tvspektakl #istorijskispektakl #tvserija #televizijapink #tvpink #rtvpink #zeljkomitrovic #romanmajetic