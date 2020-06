Naš pevač se na prvi pogled zaljubio u suprugu, a Srbija i dalje bruji o SKANDALU zbog priče da je vara s 20 GODINA MLAĐOM! Evo kako se pravdao

Poznati pevač Ivan Milinković, nekadašnji član grupe "Legende", dugi niz godina u braku je sa suprugom Micom, a pre nekoliko godina pisalo se da ju je varao sa 20 godina mlađom.

Te 2016. jedna od udarnih vesti na našem estradnom nebu bila je navodna preljuba od strane popularnog pevača. Kako je izvor blizak njemu tada otkrio za medije, Ivan je paralelno bio u vezi s konobaricom, uz čiju pomoć je shvatio da mu brak ne valja, zbog čega navodno razmišlja o razvodu.

- Ivan je već duže vreme u vezi sa konobaricom koju je upoznao na jednom nastupu. Ona je 20 godina mlađa, ali im to ne predstavlja problem, jer vole jedno drugo. Istina je i da se on razvodi od supruge Mice. Shvatio je da taj brak nije kao ranije i da je došao kraj. Jedno vreme je čak posećivao bračnog savetnika ne bi li shvatio da li je u pravu ili ipak greši. Međutim, ni on mu nije pomogao da spase brak, tako da je odlučio da se razvede i da ne maltretira ni sebe, ali ni Micu - ispričao je tada za Alo izvor blizak pevaču, koji je sve to demantovao.

- To je glupost koju je neko prosuo i vi ste već ne znam koji novinar koji me zove. Napišite šta hoćete, ali što se moje intime tiče, sve je u najboljem redu - pravdao se Milinković.

Autor: D.T.