Oglasila se Zilha posle susreta s Edom i njegovih suza: Sve što je imala da kaže stalo je u JEDNU REČENICU (FOTO)

Učesnik "Zadruge" Edis Edo Fetić odazvao se jutros pozivu Centra za socijalni rad u Novom Pazaru kako bi se rešilo pitanje starateljstva nad troje dece koje je dobio sa Zilhom Karišik, koja je protiv njega podnela tužbu za razvod braka.

Nakon što se po prvi put nakon javne prevare suočila sa još uvek zakonitim suprugom u prostorijama centra, Zilha se brže-bolje sklonila od okupljenih novinara, a sve što je imala poručila je na Instagramu, gde je objavila jednu, ali moćnu rečenicu.

Ako bi ćutala, imala bi najlepše držanje - napisala je Zilha, čime je, mnogi su saglasni, rekla više od hiljadu reči.

S druge strane, Edo je zaplakao po napuštanju prostorija Centra za socijalni rad u Novom Pazaru i priznao da je u očima svoje supruge video mržnju.

- Drago mi je, normalno, što sam je video, to je osoba sa kojom sam proveo najlepši period života i koja je rodila moju decu, majka moje dece. Naravno da mi je drago što sam je video, video sam da je okej. Ona ih je samo ostavila, prošla, insistirala je da se što brže završi razgovor između mene i dece. Deca su bila srećna, radosna što me vide. Video sam mržnju u Zilhinim očima, to sam definitivno video - veliku mržnju... Ima pravo, ne mogu ništa ja to da sporim. Možda to nije to, ali ja sam to tako video - rekao je Edo za Pink.rs.

