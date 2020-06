OTKRIVENI SVI DETALJI HAOSA U TITELU: Mladići koji su se pobili sa Veljkom krenuli u svatove, pa stali baš ispred Bogdanine kuće!

Nije hteo da trpi galamu!

Novopečeni otac, Veljko Ražnatović se u nedelju sukobio s grupom mladića i u tuči povredio tridesetšestogodišnjeg K. S. ispred doma roditelja njegove supruge Bogdane Ražnatović, u Titelu. I dalje se spekuliše šta se dogodilo kobnog dana i zbog čega je naslednik muzičke zvezde Svetlane Cece Ražnatović nasrnuo na mladiće.

Domaći midiji navode da su momci koji su pravili galamu ispred doma porodice Rodić bili su u vidno alkoholisanom stanju jer su od jutra obilazili ovo vojvođansko mesto i zvali sugrađane u svatove. Naime, jedan od njih je rešio da se ženi, pa su oni odlučili da ispoštuju običaj i s rakijom upute poziv onima koje tog dana mladoženja želi da vidi na svadbi. I kada su došli do doma Rodića, nastala je galama, a Veljko je izašao da ih zamoli da se stišaju jer mu je u kući tek rođena beba. Prema priči upućenih, njih je to iznerviralo, pa su počeli da mu dobacuju i da ga provociraju, na šta je on burno reagovao.

Veljko je na dan tuče dao izjavu u policiji u Titelu, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja. S druge strane, njegov advokat Radomir Munižaba tvrdi da se okolnosti pod kojim je došlo do incidenta i dalje utvrđuju.

Autor: R.L.