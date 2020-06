View this post on Instagram

Nova epizoda "Crvenog meseca" je na programu TV Pink već večeras, a mi smo razgovarali sa glumcem Miljanom Prljetom, koji u "Crvenom mesecu" tumači lik Vojislava Voje Tankosića, majora srpske vojske, četničkog vojvodu, jednog od osnivača "Crne ruke" i učesnika najvažnijih istorijskih događaja u Srbiji: od Majskog prevrata 1903. godine, pa sve do Sarajevskog atentata kojim je počeo Prvi svetski rat. - Epohu je uvek interesantno raditi: s jedne strane zahvalno, s druge strane, kad odgovorni ljudi rade epohu, uvek pristupaju oprezno. E sad, mogu da govorim u svoje ime, tako sam pristupio, značilo mi je mnogo. U mojoj karijeri, ovo je jedan od televizijski najznačajnijih projekata, velika je serija, istorijska serija sa nekim fikcijama svakako, dugo smo radili, i biti deo takvog megalomanskog projekta je zaista veoma značajno u karijeri svakog glumca. Do zadnje klape sam radio na sebi, da ne zaboravim biografiju Vojvode Tankosića i da ne skrenem u nešto što ne bi trebalo. Epoha s jedne strane usmerava, daje jednu vrstu lepote igranja, a s druge strane i ograničava, i onda sebe uvek tražiš i pozicioniraš – objasnio je Miljan. Ne propustite novu epizodu "Crvenog meseca" večeras u 21:30 na TV Pink!