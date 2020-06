PROKLETSTVO ČUVENOG SRPSKOG BENDA: Nigor je u grob prijatelja na sahrani ubacio OVO i tada je SVE KRENULO PO ZLU?! JEZIVO! (FOTO)

Ko bi rekao!

“Monteniggersi” su bili jedan od najpopularnijih muških sastava u drugoj polovini devedesetih godina na našim prostorima. Ipak, njih je za kratko vreme zadesila tragična sudbina. Dva člana grupe su umrla, a jedini preživeli, Igor Lazić Nigor tvrdi da su se mnogi njihovi stihovi obistinili. Bend “Montenigersi” bio je sastavljen od tri člana – Duška Nikolića, Nebojše Saveljića Neba i Igora Lazića, poznatijeg pod nadimkom Nigor. Sa prvim uspehom bend je doživeo i prvu tragediju, jer je Duško 1996. umro od leukemije, nedugo posle izdavanja prvog albuma.

- Na Duletovoj sahrani sam u grob ubacio naš zajednički CD. Napravio sam glupost, ali kako sam ja to znao… Ja sam hteo da on sluša taj CD u tom nekom drugom svetu. Ispostavilo se da ne bi trebalo u grob stavljati stvari od živih ljudi, posebno ne slike. Jedan vidovnjak mi je rekao da smo tada automatski zakopali i sebe i svoje karijere. Onda su se posle dešavale neke čudne stvari - rekao je svojevremeno Nigor.

Drugi član ovog crnogorskog rep sastava, Nebojša Saveljić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Podgorica – Cetinje u oktobru 1999. godine. Pored Nebojše, u nesreći je poginulo još dvoje ljudi, a uzrok je bila neprilagođena brzina. Vozilo je prešlo na suprotnu, levu stranu i udarilo u stenu. Od jačine udarca automobil se prevrnuo na krov, a zatim sleteo u dubok jarak. Sa tragedijom je nestao bend “Montenigersi”. Nigor je otkrio da se mnogo stihova koji su se našli na albumu obistinili.

- Od samog naslova albuma ‘Allboom’ sve je puklo. U jednoj pesmi ima deo koji kaže: ‘Vazda sam isti i na nebu i na pisti, i biću takav dok me neko ne počisti…’. Nebojši se to nije dopalo jer je to on repovao, pa je prepravio i onda je bilo: ‘Dok me starost ne počisti’. Međutim, desilo se da ga je neko drugi počistio… Na kraju jedne pesme ima deo gde on pita: ‘Hoćemo li preživeti’, a ja, koji sam u ulozi nekog demona govorim: ‘Ne, ne, ti nećeš preživeti…’ Onda u pesmi ‘Tako ti je mala moja’, koja je parodija ‘Bijelog dugmeta’, kod nas stoji ‘Ej, stani, stani, jadan…’ I čuje se kočenje i lomljava kola. A Nebojšina devojka koja je poginula sa njim u toj saobraćajnoj nesreći govorila je tom liku: ‘Stani, jadan, stani, ubićeš nas, uspori’. Pesma ‘Voljeli bi da si tu’ dobija simboliku, takođe. Stih koji peva Nebojša ide: ‘Srešćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti - izjavio je Nigor.

Kako je priznao, Nigor je tada promenio svoj pristup muzici i počeo da piše samo pozitivne tekstove.

Autor: N.V.