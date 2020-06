"VIŠE JANJUŠ VOLI MAJU, NEGO TI MENE" Luna ne prestaje da se ponižava, vratila se kod Marka, njega zanimala samo KOCKA! (VIDEO)

Neće dobiti ono što želi.

Luna Đogani je otišla u spavaću sobu posle žestoke svađe sa Markom Miljković, koja je nastala zbog toga što joj nije posvetio pažnju. Luna je očekivala da će Marko krenuti za njom, a kada on to nije uradio, vratila se u kazino.

Hoćeš da odem od tebe da spavam? Pokaži mi j*benu emociju. Da li ti tražim mnogo? Da crknem pored ne bi me video jer se kockaš. Više Janjuš voli Maju, nego ti mene. Šta sam ti uradila? - govorila je Luna.

Luna je očekivala da će Marko prestati da se kocka, ali on to nije uradio. Ona je sve vreme čekala da joj posveti pažnju, a on je i dalje igrao rulet.

Autor: M. P.