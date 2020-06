Pop zvezda Ana Nikolić prošla je kroz težak životni period kada se ugojila čak 52 kilograma i potpuno povukla u sebe. Uz to su joj se nagomilali i brojni privatni problemi, a zbog situacije u koju je sebe dovela često je bila na meti osuda od strane javnosti. Sada, nakon tri godina ćutnje, priznala je kroz šta je sve prošla.

- Gurala sam sebe u ambis. Pokušavala sam nekoliko puta da uništim Anu Nikolić. Nervirala me je! Nisam više želela da budem Ana Nikolić. Više puta sam padala na dno. Želela sam da me nema, da ne postojim. Šta sam sve uradila sebi... Dozvolila sam da se ugojim 52 kilograma. Svi potrčci i dostavljači hrane u gradu me znaju. Otvarala sam frižider usred noći, ustajala sam iz kreveta da bih jela. Ali Bog nije dozvolio da se uništim i uvek sam se vraćala jača nego ikad - rekla je Ana, kod koje nikada nema zlatne sredine.

- Ja sam osoba krajnosti. Sivu boju ne vidim, ili je belo ili crno. Kada mi neko kaže: "Lepa ti je pesma", ja mu uzvratim: „Bolje mi reci najgora je ili mi reci mega hit je." Kažu: „Slatka si." Ne! Ili sam ružna ili sam najlepša! Jedem ili umirem od gladi. Imam 105 kg ili 53 kg! Pijem ili ne pijem ništa osim vode!

Priznaje da joj je teško padalo svaki put kad s prozora vidi paparace ispred svoje kuće.

- To mi je ozbiljno uticalo na psihu. Ali sam uvek bila svesna da sam javna ličnost i da tako mora da bude. Nikad nijednom paparacu nisam rekla nešto ružno, iako sam se jezivo osećala kada osvanem u novinama sa 105 kilograma. Ali slikali su me i sa 55, šta sada da radim. Srećom, ta loša faza je prošla, a ja sam smršala pomoću tableta i vratila se na pravi kolosek.

Autor: D.T.