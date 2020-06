PROŠLO JE GODINU DANA, LJUBAVI MOJA... VOLI TE MUŽ: Emotivna poruka Tonija Cetinskog će vas rasplakati! OVE REČI JE POSVETIO ŽENI (FOTO)

View this post on Instagram

“Nitko tko se uzda u milosrđe Krista ne treba se bojati tame, jer ne bježi svijetlo od tame, već tama od svijetla!” 11.06.2019. tvoj novi rođendan ljubavi - baš na Tijelovo 🙏🏻❤️ Da, prošlo je godinu dana ljubavi moja. Voli te muž💜🙏🏻