ON TUMAČI BESKRUPULOZNOG ŠEFA EVIDENCBIROA: Zbog uloge her Doplera Vlada Tešović je u 'Crvenom mesecu' sve vreme pričao nemački! (VIDEO)

Kroz seriju "Crveni mesec" je prošlo više od 100 glumaca, a jedan od likova koji je sasvim sigurno zaokupirao pažnju gledalaca je šef Evidencbiroa, her Dopler. Njega u seriji Vladimir Tešović, najpoznatiji po ulogama u filmovima "Šejtanov ratnik" i "Šišanje", ali i Pinkovim TV serijama "Ljubav, navika, panika" i "Kuku, Vasa". Međutim, Vladimir kaže da se uloga her Doplera u "Crvenom mesecu" razlikuje od svega što je do sada radio. - Uloga her Doplera se razlikuje od svih koje sam do sada spremao. Uloga je takva da je bar 95 odsto teksta na nemačkom – kaže Vlada, koji je gotovo celu ulogu izneo na jeziku koji nije maternji: - Bilo je još likova koji su igrali na drugim jezicima, ali mislim da niko nije imao toliko teksta na stranom jeziku. Pred kraj imam malo teksta na srpskom, ali sve ostalo je bilo na nemačkom. Šta će se na kraju desiti sa her Doplerom i da li će izvršiti zadatak koji je dobio od austro-ugarske monarhije, saznaćete ako budete uz finalne epizode "Crvenog meseca" svakog radnog dana u 21:30 časova na TV Pink!