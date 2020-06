KAJEM SE ZBOG TOGA! Kija Kockar progovorila o tetovažama, priznala da je OVAJ PEVAČ KRIV što je išarala svoje telo! (FOTO)

Ne biste verovali o kome se radi!

Pevačica Kristina Kija Kockar svoje telo ukrasila je sa nekoliko tetovaža, ali je priznala da se kaje što ima neke od njih.

- Pokajala sam se za tetovaže. Da mogu da vratim vreme nikad to ne bih uradila. Sva sreća pa se nalaze na leđima, pa ih ne gledam. Kako sam starija shvatam da mi to ne treba. Neću da ih skidam. Svi treba da prođemo te neke stvari. Ja sam tetovažu videla kod Marka iz grupe "187". Njega krivim za to što sam se istetovirala prvi put - rekla je Kija u jednoj emisiji, pa nastavila:

- Zbog njega sam želela da uradim kineska slova duž cele kičme. Ja sam oduvek bila čudna. Hvala Bogu pa to nisam uradila. Željno sam iščekivala da uradim tetovažu, nisam mogla da ičekam punoletstvo, pa sam sa 17 godina došla kod majke jer mi je bila potrebna dozvola za tetoviranje. Njoj se ta ideja nije dopala, ali sam je smekšala kad sam joj rekla da želim da istetoviram prvo slovo njenog imena. Na leđima imam slovo "N" kao Nada. Kasnije sam imala dečka koji se zvao Nenad, pa su svi mislili da sam to zbog njega uradila, ali ja imam alibi da je tetovaža nastala mnogo pre njega.

Autor: N.V.