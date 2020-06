MAJIN OTAC TAKI VAN SEBE ZBOG JANJUŠA:"Plašim se da ne napravim haos"

Radomir Marinković poznatiji kao Taki, otac zadrugarke Maje Marinković, besan je zbog njene veze sa oženjenim Markom Janjuševićem Janjušem.

On je toliko očajan zbog svega što rade njegova ćerka i potencijalni zet, da sa sigurnošću tvrdi da se ne bi lepo proveli ukoliko bi mu se pružila prilika da uđe u "Zadrugu".

- Mislim da bi napravio haos! Plašim se da bih napravio haos! Ne bi bilo dobro ni za mene, ni za mnoge tamo! Bolje ne! Bolje, izdržaću još ovih mesec dana, nema spavanja i dalje - rekao je Taki, koji je ipak pokušao da zamisli svoje suočavanje sa Janjušem.

- Ja mislim da on meni ne sme da priđe! Ne bi se desilo ništa. Ona nema hrabrosti da kaže: "Taki, ovo je moj dečko". Nikada me nije upoznala sa svojim dečkom - rekao je on.

Autor: D.T.