FASOVAO KORONU, IZAŠAO IZ BOLNICE, PA SLOMIO NOGU Đorđe David ponovo završio kod lekara, sad ima nove vesti

View this post on Instagram

GOTOVO !!! SKINUT GIPS! E sad pedikir! Pa od sutra treninzi, fizikalna , pakovanje albuma , snimanje spota , koncerti ! Vazno je da je glava izdržala!😃😃😃 javljam sve.. #singer #actor #performr #djordjedavidnikolic #showmustgoon🔥 @armyshopsrbija @naviforce_srbija @slotclubadmiral @dejanmisic1 #fightforrockandroll #belgrade #serbia🇷🇸 #europe🇪🇺