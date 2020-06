MILOŠ BIKOVIĆ ŽELI DA ĐOKOVIĆ IGRA NIKOLU TESLU! Ponudio mu ulogu, a reakcija tenisera ga je ODUŠEVILA! (FOTO)

Poznato je da Novak veoma poštuje delo Nikole Tesle.

Poznati srpski glumac Miloš Biković koji uveliko ima uspešnu internacionalnu karijeru i dovodi veliku producentsku kuću u Srbiju odlučio je da u glumačke vode uvede i najboljeg svetskog tenisera Novaka Đokovića.

Miloš Biković je nedavno razgovarao sa Novakom Đokovićom o planovima za snimanje novog filma o Nikoli Tesli i u razgovoru su se dotakli opcija ko bi mogao da igra Teslu. Novak bi sigurno bio najbolje rešenje za ulogu Tesle, jer i fizički podseća na njega, ali su i Miloš i srpski teniser svesni da je to malo verovatno uzimajući u obzir sve Noletove obaveze i raspored. S druge strane, Novak se oduševio idejom i pružiće sigurno podršku svakoj dobroj inicijativi u vezi s Teslom i srpskom kinematografijom - kaže izvor blizak Milošu Bikoviću.

Ono što je interesantno je da Novak Đoković zaista likom pomalo podseća na Nikolu Teslu, a i te kako je harizmatičan na terenu i poseduje dar interpretacije.

- Nije čudno što je Miloš Biković upravo Novaku Đokoviću ponudio ovako značajnu ulogu s obzirom na to da se Novak već istakao imitacijama i u sebi ima „to nešto“. O odjeku koja bi njegova uloga imala u svetskoj javnosti, da ne govorimo. On je stvoren za taj lik, ali samo je pitanje uklapanja - navodi izvor.

Novak Đoković nikada nije krio koliko se divi Nikoli Tesli i koliko je svestan njegovog značaja u svetu u kojem danas živimo.

- Jedan od ljudi u tom polju kojima se najviše divim tokom svog života, iako nisam živeo u njegovoj eri, ali je ostavio veliko nasleđe za sve nas je Nikola Tesla. Većina ljudi zna ko je on. On je jedan od najvećih razloga zašto danas imamo ovakav život, zašto imamo bežični internet, sve što je bežično je njegova kreacija, njegov izum. Jedan od njegovih citata koji često koristim je: „Jedan mora biti svestan da bi razmišljao jasno, ali jedan može razmišljati dublje i biti prilično lud.” On (Tesla) je razumeo važnost u imanju čistog uma, biti tih, smiren, važnost povratka sebi, težiti tome da budete spokojni, da budete u savršenoj harmoniji. I vibracija da bi mogli da stvarate, za njega je bila važna da bi mogao da konceputalizuje sve svoje uređaje, sve izume, ideje koje mu dolaze, bio je povezan s poljima. A zbog naših ometanja, zbog konstantnog traženja načina da nam nešto odvuče pažnju, bilo da su to hrana, cigarete, piće, bilo koja zavisnost, televizijski programi... mislim da mi samo prolongiramo neizbežno, a ono što je neizbežno je da mi moramo da se suočimo s našim najvećim zadatkom u ovom životu, a to je razvijanje svesti, razvijanje naših vibracija i upoznavati sebe i biti najbolja moguća verzija sebe u ovom životu. Ja se potpuno pronalazim u tome. Osećam da je to centralna tačka - kako stvarno biti ta vibracija? Kako živeti život koji će ti dozvoliti izobilje svih tih fenomenalnih stvari? - rekao je srpski teniser.

Podsećamo, glumac i producent Miloš Biković potpisao je u Sankt Peterburgu protokol o saradnji na projektu „Tesla“ sa ruskom Nacionalnom medijskom grupom i u planu su film i serija o Nikoli Tesli, a Rusi ulažu dva miliona evra.

- Da nas svet pamti kao zemlju koja je dala najvećeg, možda i prvog IT stručnjaka u svetu - rekao je Miloš Biković tada.

Autor: N.V.