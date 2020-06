DRASTIČNA PROMENA! Otkako je postao otac, Veljko Ražnatović se potpuno promenio! KARANTIN MU TEŠKO PADA, a jednu stvar radi SVAKODNEVNO!

Nije mu lako!

Veljko Ražnatović postao je 3. juna otac kada je njegova supruga Bogdana na svet donela sina Željka. Da je tačna stara narodna izreka “kad dobiješ dete više nećeš biti isti”, pokazalo se i u njegovom slučaju, jer mu teško pada razdvojenost od sina Željka.

Naime, otkako je, zbog saznanja da je pozitivan na koronavirus, u samoizolaciji u svom domu u Beogradu, Veljko ne može da izdrži ni dan bez svog naslednika, koji je sa majkom u Titelu, te je svakodnevno putem video-poziva u kontaktu sa suprugom Bogdanom, kako bi video šta njegov sin radi, kako spava i jede.

- Niko nije mogao da pretpostavi da će ga razdvojenost od sina toliko pogoditi. Iako je do kraja izolacije, ukoliko oba testa pokažu da je negativan, ostalo još desetak dana, on ne može da izdrži bez Željka ni dan. Teško mu je što ne može da bude uz svoju porodicu, a čak ni Ceca ne uspeva da ga umiri i uteši. Saznanje da je oboleo od korone Veljko je prihvatio bez problema, baš kao što je uvek, bez pompe, prihvatao svaku lošu informaciju ili situaciju. Naučen je da problem rešava hladne glave, jer je zbog činjenice da je rano ostao bez oca morao da preuzme ulogu glave kuće. Uvek je bio jak i zbog mame i zbog sestre, pa niko nije mogao da pretpostavi da će ga roditeljstvo toliko promeniti. On više nije onaj od pre - kaže izvor blizak porodici Ražnatović.

Kako kaže, bokser je sada mnogo emotivniji, ranjiviji i pun je empatije za druge ljude. Definitivno ga je sin promenio i mnogo mu nedostaje. Stalno priča kako mu fali Željkov miris, pogled, toplina i kako bi sve dao samo da može da ga poljubi na sekund.

Veljko i njegova mama Ceca, svakodnevno po nekoliko puta zovu u Titel putem video-poziva, kako bi u svakom trenutku videli šta beba radi, kako spava, jede.

- Pevaju mu uspavanke, tepaju, pričaju, ne možete da zamislite kakav je Veljko kao otac, ali i Ceca kao baba - dodao je izvor.

Autor: N.V.