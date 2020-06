NEVENA DONOSI KONAČNU ODLUKU O TRUDNOĆI! Ovo vas večeras očekuje u novoj epizodi serije "Preživeti Beograd"

I ove subote na TV Pink!

Svesna da su pred njom prelomni životni trenuci, Nevena donosi konačnu odluku u vezi sa trudnoćom. Kao i uvek kad joj je podrška bila potrebna, uz nju nisu bili momci i udvarači, već prijateljice, uvek spremne da zaštite jedan drugu.

Srdanova opsesija Marinom postaje sve jača. Ona, zaljubljena do ušiju, uživa u njegovoj pažnji. Ipak, u njoj na momente prevlada čudno osećanje nelagode i strah. Šta joj to razum poručuje? Ružica saznaje nešto što će poljuljati njeno poverenje u Damira i shvata da je on sve vreme krio da je zapravo vlasnik noćnog kluba u kom su se upoznali.

Uz spretno izvinjenje i opravdanje, Damir se izvlači iz ove neprijatne situacije. Da li je zaista uspeo da zamaže Ružici oči? Nedugo zatim, Ružicu poziva Džoni da se nađu i popričaju drugarski uz piće. Džoni i dalje insistira na tome da Damir nije momak za nju. Dok sede u njegovom stanu zaokupljeni pričom, ni jedno ni drugo ne slute ko će se nenajavljen pojaviti na ulaznim vratima. Kad je ušao, usledio je šok.

Na intimnom ručku, u kućnoj atmosferi, Živana sa porodicom slavi odsluženje Gorunove kazne kućnog pritvora. Tu je i Vita, zaljubljen do ušiju u svoju Crnogorku. Izgleda da je još jedno venčanje na pomolu.

