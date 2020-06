UDAJE SE KAJA OSTOJIĆ? Posle tri razvoda pevačica otkrila da li će opet stati na ludi kamen! (FOTO)

Uživa u ljubavi.

Pevačica Kaja Ostojić poslednjih meseci uživa u vezi sa fudbalerom Mateom Pavlovićem, a kako je sveže razvedena od di-džeja Džuniora Džeka, mnogi fanovi očekuju da stane na ludi kamen.

Kaja Ostojić je na jedan splav došla u pratnji dečka, ali on nije hteo da daje izjave za medije, jer kako ona kaže, Mateo voli da priča samo o sportu. Na pitanje, da li će ponovo stati na ludi kamen, ili to vešto izbegava, s obzirom na to da se već tri puta razvela, Kaja je imala samo jedan odgovor.

Ja sam u fazonu da nikad ne kažem nikad, jer kad kažem obično se desi suprotno. Ne bi da pričam o našem intimnom odnosu, u Beogradu mu se najviše sviđam ja. Ne živimo zajedno ali se ne odvajamo sticajem okolnosti provodimo dosta vremena zajedno, takođe je i moja ćerka bila sa nama - rekla je Kaja.

Autor: Pink.rs